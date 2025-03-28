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В стране и мире

Названо абсолютное противопоказание к употреблению сливочного масла

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Количество сливочного масла в рационе нужно ограничивать, а некоторым людям необходимо полностью исключить его из рациона, предупредила терапевт Кристина Заплавнова. Противопоказания к употреблению этого продукта она назвала в беседе с NEWS.ru.

По словам Заплавновой, в день допустимо съедать до 5-10 граммов сливочного масла. Злоупотребление этим продуктом может приводить к опасным последствиям: инсульту, инфаркту, тромбоэмболии легочной артерии. «При чрезмерном употреблении сливочного масла возможно появление ожирения, атеросклероза сосудов и желчнокаменной болезни. Основные причины — высокая калорийность и большое количество насыщенных жиров, оказывающих достаточно большую нагрузку на пищеварительный тракт», — объяснила врач.

Она добавила, что людям с избыточным весом, повышенным холестерином или болезнями печени и желчного пузыря не рекомендуется есть сливочное масло и продукты, в которых оно содержится, например, выпечку. Абсолютным противопоказанием к включению сливочного масла в рацион терапевт назвала острый панкреатит.

Ранее диетолог-консультант Алексей Кабанов рассказал, как можно побороть зависимость от сладостей. Он посоветовал сокращать их количество в рационе постепенно, а также заменять их фруктами или продуктами с натуральными сахарозаменителями.

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Источник — lenta.ru
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