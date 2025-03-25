Сетевое издание|18+|Вторник|25 мар 2025|14:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Раскрыт новый способ вычислять списывающих на ЕГЭ

Печать
Telegram

В некоторых регионах России тестируются системы анализа текста, которые позволят выявлять плагиат в ответах на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). О новом способе вычислять списывающих выпускников «Ленте.ру» сообщила педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина.

Она пояснила, что предотвращение списывания, а также других форм мошенничества на экзаменах является одной из ключевых задач Рособрнадзора и соответствующих образовательных учреждений.

«В некоторых регионах сейчас тестируются системы анализа текста, которые позволяют выявлять плагиат из интернета. Хотя подобная практика пока не распространяется по всей России, эти системы рассматриваются как перспективное направление и скорее всего будут использоваться для проверки ЕГЭ повсеместно», - рассказала она.

Еще одним нововведением, по ее словам, является подключение камер к системе онлайн-трансляций. Подобная мера позволяет наблюдателям следить за ходом экзамена удаленно, а также быстро реагировать на нарушения.

Ранее российские школьники признались, что списывают на уроках с помощью нейросетей, которые сразу же предоставляют ключевую информацию со страниц сайтов. Согласно результатам опроса, использовать нейросети для списывания на уроках предпочитают девять процентов респондентов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте