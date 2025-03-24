Житель Подмосковья остался без лица после происшествия с электросамокатом

24.03.2025 | 15:16

В подмосковных Мытищах врачи восстановили лицо мужчине, упавшему с электросамоката. Об этом сообщил Минздрав Московской области на своем сайте.

По информации ведомства, 56-летний россиянин столкнулся с другим электросамокатчиком. В результате он получил множественные травмы головы и тела, фактически оставшись без лица. «Диагностика выявила у пациента ушиб головного мозга, сложный многооскольчатый перелом костей лицевого скелета и перелом твердого неба. Оба глаза из-за переломов проваливались в верхне-челюстные пазухи», - рассказали в министерстве.

Из-за тяжести травм мужчине пришлось неделю провести в реанимации. Когда состояние пациента стабилизировалось, команда челюстно-лицевых хирургов провела операцию, занявшую пять часов. За это время медики реконструировали участки костей лицевого скелета титановыми пластинами, которые установили в области носа и лба, а также в районе глаз, неба и скул.

По словам заведующей отделением челюстно-лицевой хирургии Мытищинской больницы Виктории Салкуцан, пострадавшему сделали на лице титановую маску. «Ситуацию осложнял огромный дефект костной ткани, многие костные отломки пришлось удалять. Из-за этого очень сложно было зафиксировать пластины в районе зубов», - поделилась она подробностями о ходе операции.

Салкуцан добавила, что теперь работать с мужчиной предстоит ортодонтам и стоматологам-ортопедам, которые должны установить зубные протезы и исправить прикус. Однако сделать этом будет можно только через полгода.

В Минздраве подчеркнули, что пациент уже выписан на амбулаторное лечение. У мужчины практически полностью восстановились речь и мимика, за исключением одного участка на щеке, что исправит дополнительная микрохирургическая операция.

В России каждый теплый сезон фиксируется большое число происшествий с участием электросамокатчиков, пострадавшими в которых становятся как прохожие, так и сами водители средств индивидуальной мобильности. Так, в октябре 2024 года две восьмиклассницы на одном самокате сбили пенсионерку на тротуаре в Москве. В результате девочки помогли женщине встать, довели до дома и дали 500 рублей. В больнице россиянке диагностировали перелом руки с отрывом локтевого отростка.