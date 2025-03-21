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В стране и мире

В России предложили запретить покупку квартир за наличные

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Соответствующее обращение в начале марта было направлено в аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко, Следственный комитет и Росфинмониторинг. Автором инициативы, по данным издания, выступил Российский союз участников рынка недвижимости, в состав которого входят в том числе агентства «Самолет плюс» и «Этажи».

По задумке компаний, отказ от использования наличных средств при заключении сделок на вторичном рынке поможет минимизировать случаи мошенничества, которые в последнее время участились. Жилищные аферисты используют «наличку» в 90 процентах случаев. И

менно с помощью наличной оплаты злоумышленники проворачивают сценарий с «фиктивной» продажей квартиры, уточняет президент Союза рынка недвижимости и гендиректор «Самолета плюс» Александр Попов. Каждый год россияне теряют на этом от 10 до 20 миллиардов рублей.

Оплачивать покупку предлагается только через банковские счета — в противном случае сделка будет признана недействительной. Рынок новостроек нововведение не коснется — под ограничения попадут договоры купли-продажи недвижимости и уступки прав требования по договорам долевого участия.

Ранее в Госдуме призвали ввести в стране госконтроль за ценами на жилую недвижимость. Прежде всего ценовую динамику предлагают урегулировать на рынке новостроек. Риелторы, однако, полагают, что большую эффективность продемонстрирует создание госкорпорации по жилстроительству. Контроль за ценами может лишь снизить объем строительства в России, опасаются эксперты.

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Источник — lenta.ru
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