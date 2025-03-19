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В стране и мире

В России определили самые популярные виды мороженого

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В 2025 году в России могут произвести больше 650 тысяч тонн мороженого, превысив таким образом показатели прошлого года на восемь-девять процентов. Такой прогноз сделал руководитель Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. Его процитировало издание «Коммерсантъ».

В свою очередь, зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов отметил, что за первый месяц 2025 года показатель уже вырос на 8,3 процента год к году, до 27,8 тысячи тонн.

Однако в этом году темпы роста могут быть более скромными, чем в прошлом, когда производство подскочило сразу на 14,5 процента, до 600 тысяч тонн. По данным «Нильсен», розничные продажи мороженого с начала февраля 2024 года по конец января 2025 года выросли на 5,9 процента.

Самыми продаваемыми видами этого сладкого лакомства стали вафельный стаканчик (34,4 процента денежных продаж), продукция на палочке (33,9 процента), рожок (15,1 процента) и сэндвич (7,1 процента).

В 2024 году средний чек россиян на эскимо вырос на 14 процентов и составил 178 рублей. Данное лакомство подорожало на 11 процентов. Количество покупок увеличилось на 12 процентов.

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Источник — lenta.ru
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