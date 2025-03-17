Раскрыты способы вычислить алкоголика и наркомана на первом свидании

17.03.2025 | 10:25

Некоторые детали могут указывать на зависимость человека от алкоголя или наркотиков, хотя он и может выглядеть социально благополучным, считает врач-психиатр психиатрической клиники «ПроМед» Вадим Безруков. Несколько способов вычислить человека с проблемами с алкоголем или запрещенными веществами на первом же свидании он раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

По словам Безрукова, на начальной стадии алкоголизм мало заметен. Заподозрить его можно лишь по небольшой отечности лица, покраснению слизистых оболочек глаз и расширенным сосудам. При этом со временем лицо становится специфически одутловатым из-за нарушения водно-солевого баланса, кожа изменяет внешний вид, теряет упругость и выглядит обрюзгшей.

«Если ваш новый друг пьет каждые выходные или вообще каждый день, пусть даже «по бокальчику» - это повод задуматься. Регулярное употребление алкоголя вызывает провалы в памяти (так называемые блэкауты), провоцирует людей на вранье и в конце концов выливается в проблемы с построением доверительных отношений», - рассказал специалист.

Психиатр добавил, что заподозрить наркотическую зависимость у потенциального партнера можно по его странному поведению: человек становится подозрительным, начинает все перепроверять, ему кажется, что за ним следят, может дойти даже до галлюцинаций.

«В отдельных случаях доходит до самоповреждения, когда человек хочет извлечь что-то, по его мнению, находящееся под кожей. Особенно это характерно для потребителей солевых наркотиков - у них можно заметить расчесанные бедра и предплечья», - уточнил он.

Безруков отметил, что, когда зависимый отправляется на свидание, он может быть «в завязке». Однако выдать его могут агрессия и потеря самоконтроля, которые появляются из-за сильной потребности вернуться к наркотикам или алкоголю после резкого прекращения их употребления.

Ранее психиатр, нарколог Руслан Исаев раскрыл несколько тревожных признаков, красноречиво свидетельствующих о начавшемся пивном алкоголизме. Врач указал, что на первой стадии зависимости от пива употребление этого напитка превращается в ритуал, необходимый для того, чтобы расслабиться.