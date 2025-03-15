МВД предупредило о мошеннических рассылках с заголовками об СВО

15.03.2025 | 09:57

МВД России предупредило пользователей о мошеннических рассылках фишинговых ссылок в которых злоумышленники используют громкие заголовки, связанные с окончанием спецоперации (СВО). Сообщение появилось в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

В МВД отметили, что в таких рассылках утверждается, что СВО завершится в 2025 году. «Злоумышленники паразитируют на общественно значимых темах, пишут громкие слова, но конечная цель — похищение денег», — преудпредили в ведомстве.

В качестве примера мошеннического материала в МВД привели ложное сообщение с обложкой журнала TIME и призывом открыть ссылку, которая, как утверждают злоумышленники, переведет на первоисточник.

В ведомстве подчеркнули, что важно тщательно проверять сообщения, и призвали пользователей не тратить время на сенсации, которые на самом деле являются информационным шумом.

В этом же сообщении МВД предупредило россиян, что мошенники начали маскироваться под известные СМИ. Сообщалось, что так злоумышленники стремятся привлечь внимание пользователей, чтобы украсть их деньги.