Сетевое издание|18+|Вторник|11 мар 2025|15:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Россиянам дали советы на случай соседства с любителями петард

Печать
Telegram

Многие россияне вынуждены терпеть соседство с любителями запускать петарды и фейерверки. Как бороться с такими жильцами, изданию РБК рассказала юрист Мария Федотова.

Нередко простого обращения в полицию недостаточно: если виновника все-таки найдут, то силовики скорее всего обойдутся предупреждением. Для того чтобы привлечь любителя петард к ответственности, необходима доказательная база, подчеркивает Федотова. Заранее необходимо подготовить фото- и видеоматериалы, также помогут показания свидетелей. Помимо обращения к участковому, на соседа можно пожаловаться в Жилинспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру, рассказала адвокат Наталья Хурчакова.

Применение пиротехники регулирует постановление правительства России №1052 от 22 декабря 2009 - согласно ему, взрывать петарды запрещается на лоджиях, балконах и крышах. Кроме того, противоправное использование петард попадает под действие статьи 213 Уголовного кодекса о хулиганстве и может грозить сроком от пяти до восьми лет. Однако на деле такое наказание применяется редко. Чаще всего за несоблюдение правил использования пиротехники в жилых дворах назначают административный штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей. Также возможен арест на 15 суток. Штраф может вырасти до 15 тысяч рублей при нарушении норм техники безопасности. Если запуск фейерверка привел к травмам, то правоохранители могут возбудить уголовное дело, соответственно и наказание по такой статье будет суровее.

По наблюдениям Хурчаковой, чаще всего в запуске петард уличают несовершеннолетних. Ответственность за такие правонарушения наступает с 14 лет - за более юных нарушителей придется отвечать родителям или опекунам.

Если сосед изготавливает петарды самостоятельно, наказание будет строже. В соответствии со статьей 223.1 Уголовного кодекса наказание предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 10 лет с выплатой штрафа в размере 200-500 тысяч рублей. Наказание ужесточат, если выяснится, что петарды мастерили организованно.

Ранее эксперты рассказали, по каким поводам чаще всего соседи по даче доносят друг на друга. Самыми распространенными причинами конфликтов становятся костры, шумные вечеринки и заборы. Разрешить спорную ситуацию поможет председатель садового товарищества, администрация населенного пункта, МЧС или полиция.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте