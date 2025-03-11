Россиянам дали советы на случай соседства с любителями петард

11.03.2025 | 14:07

Многие россияне вынуждены терпеть соседство с любителями запускать петарды и фейерверки. Как бороться с такими жильцами, изданию РБК рассказала юрист Мария Федотова.

Нередко простого обращения в полицию недостаточно: если виновника все-таки найдут, то силовики скорее всего обойдутся предупреждением. Для того чтобы привлечь любителя петард к ответственности, необходима доказательная база, подчеркивает Федотова. Заранее необходимо подготовить фото- и видеоматериалы, также помогут показания свидетелей. Помимо обращения к участковому, на соседа можно пожаловаться в Жилинспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру, рассказала адвокат Наталья Хурчакова.

Применение пиротехники регулирует постановление правительства России №1052 от 22 декабря 2009 - согласно ему, взрывать петарды запрещается на лоджиях, балконах и крышах. Кроме того, противоправное использование петард попадает под действие статьи 213 Уголовного кодекса о хулиганстве и может грозить сроком от пяти до восьми лет. Однако на деле такое наказание применяется редко. Чаще всего за несоблюдение правил использования пиротехники в жилых дворах назначают административный штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей. Также возможен арест на 15 суток. Штраф может вырасти до 15 тысяч рублей при нарушении норм техники безопасности. Если запуск фейерверка привел к травмам, то правоохранители могут возбудить уголовное дело, соответственно и наказание по такой статье будет суровее.

По наблюдениям Хурчаковой, чаще всего в запуске петард уличают несовершеннолетних. Ответственность за такие правонарушения наступает с 14 лет - за более юных нарушителей придется отвечать родителям или опекунам.

Если сосед изготавливает петарды самостоятельно, наказание будет строже. В соответствии со статьей 223.1 Уголовного кодекса наказание предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 10 лет с выплатой штрафа в размере 200-500 тысяч рублей. Наказание ужесточат, если выяснится, что петарды мастерили организованно.

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