Кофе призвали не сочетать с приемом некоторых лекарств

05.03.2025 | 13:43

Прием некоторых лекарств одновременно с кофе может привести к серьезным проблемам со здоровьем, предупредили фармацевты Дженнифер Буржуа и Хэви Нго-Гамильтон. Их слова передает издание Daily Mail.

Так, Буржуа призвала не сочетать кофе и антибиотики и безрецептурные лекарства от простуды и аллергии. Эти препараты могут подавлять метаболизм кофеина, из-за чего его уровень в крови повышается, что, в свою очередь, вызывает нервозность, повышенную тревожность и учащенное сердцебиение.

Не стоит, по словам фармацевта, запивать кофе антидепрессанты. «Кофеин может взаимодействовать с этими препаратами, вызывая тахикардию и потенциально опасное повышение кровяного давления. Это происходит потому, что антидепрессанты старого поколения препятствуют правильному усвоению кофеина организмом», - объяснила она. Также, как отметила Буржуа, нельзя сочетать кофе и лекарства от СДВГ, так как они могут усиливать действие друг друга, что приводит к чрезмерной стимуляции нервной системы.

В свою очередь, фармацевт Нго-Гамильтон посоветовала отказаться от одновременного приема кофе и препаратов от диабета. По ее словам, инсулин напрямую не взаимодействует с кофеином, но все же может вступать в конфликт с ним.

«Скорее всего, когда вы пьете кофе, уровень сахара в крови повышается, особенно если в нем есть сливки и сахар. Из-за этого лекарства от диабета могут работать менее эффективно», — предупредила врач.