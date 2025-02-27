Врач назвал пять причин срочно обратиться к стоматологу

27.02.2025 | 16:33

Стоматолог Игорь Блюмкин рассказал, в каких случаях человеку необходимо срочно обратиться к дантисту. В разговоре с «Газетой.Ru» врач назвал пять причин обязательно получить консультацию стоматолога.

В первую очередь Блюмкин призвал обращаться к врачу, если у человека возникают частые головные боли или дискомфорт в области челюсти. По его словам, эти симптомы могут возникать из-за проблем с прикусом.

Второй причиной срочно обратиться к стоматологу он назвал стираемость эмали и повышенную чувствительность зубов.

«Если вы заметили, что ваши зубы стали более чувствительными или появились трещины и сколы, стоит посетить стоматолога для проверки прикуса», - объяснил доктор.

Блюмкин добавил, что необходимо записаться к врачу, если у человека появились щелчки или хруст при открывании рта или жевании. Он уточнил, что этот симптом может говорить о проблемах с височно-нижнечелюстным суставом. Кроме того, он порекомендовал консультироваться со стоматологом при появлении трудностей с пережевыванием пищи или проблемах с дыханием и храпом, так как они также могут быть вызваны неправильным прикусом.

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