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В стране и мире

Россиянам назвали пять уловок мошенников со СНИЛС

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Злоумышленники могут использовать данные СНИЛС россиян, чтобы брать кредиты или обманным путем получать социальные выплаты. Об этом заявил адвокат Ярослав Земсков в разговоре с агентством «Прайм».

Отмечается, что данные СНИЛС мошенники могут получить, представляясь работодателями и прося предоставить им данные для трудоустройства. Кроме того, они могут найти их в базах данных, которые оказываются в сети после утечек. Помимо этого, злоумышленники используют фишинговые сайты и пользуются методами социальной инженерии.

Эксперт отметил, что в случае, если номер СНИЛС оказался у мошенников, они могут оформить поддельные документы и получать пособия обманным путем. Также, подчеркнул адвокат, эти данные позволят злоумышленникам оформить кредит на имя жертвы или бесплатно получить медицинские услуги.

Адвокат призвал россиян не сообщать данные СНИЛС посторонним и не публиковать их на подозрительных ресурсах. Он также посоветовал следить за своим финансовым статусом в банках, чтобы вовремя отследить подозрительные операции, и сразу же сообщать о мошенничестве или потере СНИЛС в Пенсионный фонд России и другие учреждения.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве со СНИЛС. Отмечалось, что, используя эти данные, мошенники могут получить доступ к порталу «Госуслуги».

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Источник — lenta.ru
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