Названы опасные последствия употребления сладких напитков

22.02.2025 | 11:49

Согласно недавнему исследованию ученых из Бостона, опубликованному в научном журнале Nature Medicine, употребление сладких напитков ежегодно вызывает более двух миллионов случаев диабета второго типа и более одного миллиона случаев заболеваний сердца во всем мире. Бариатрический хирург, доктор медицинских наук, экс-президент Общества бариатрических хирургов Бекхан Хациев в беседе с «Лентой.ру» объяснил, как сладкие напитки связаны с ожирением.

По словам Хациева, эти напитки дают очень короткое чувство насыщения, что ведет к перееданию и набору веса. Не все сладкие напитки одинаково вредны, но в большинстве из них, в том числе натуральных, содержится чрезмерное количество сахара, уточнил врач.

Доктор рассказал, что привести к ожирению может употребление газированных напитков, фруктовых соков, сладкого чая и кофе, энергетиков и спортивных напитков, которые также содержат значительное количество добавленного сахара.

Хациев отметил, что сахар в напитках моментально всасывается в кровь, вызывая резкие скачки уровня глюкозы. Это создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу, провоцирует развитие диабета второго типа, нарушает обменные процессы в организме, а также увеличивает риск ожирения.

«Отказ от сладких напитков — одна из наиболее простых и эффективных мер для улучшения здоровья», - утверждает Бекхан Хациев.

Врач порекомендовал отдавать предпочтение воде, несладкому чаю, морсам без добавленного сахара или домашним лимонадам с натуральными ингредиентами. Также Хациев призвал читать состав напитков в магазинах: даже натуральные соки и энергетики часто содержат чрезмерное количество сахара.

Ранее Национальный союз защиты прав потребителей призвал запретить продажу сладких газированных напитков несовершеннолетним. В организации напомнили, что многие производители используют сахарозаменитель аспартам, который, согласно исследованию ВОЗ, может быть канцерогенен для человека.