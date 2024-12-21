В России назвали возможные сроки снижения ключевой ставки

21.12.2024 | 11:02

Цикл постепенного ослабления денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка (ЦБ), подразумевающего постепенное снижение ключевой ставки, начнется не раньше второго квартала 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз участников рынка.

Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что инфляция по-прежнему оказывает существенное воздействие на российскую экономику. Такой же оценки придерживается и руководство регулятора. По этом причине, ожидают аналитики, совет директоров ЦБ в феврале следующего года будет оценивать целесообразность повышения или сохранения ставки. В сложившихся условиях руководство регулятора вряд ли решится ослабить ДКП до конца марта.

На этом фоне эксперты компании «Ренессанс капитал» не ожидают снижения ключевой ставки до второго квартала 2025 года. Их базовый сценарий подразумевает ослабление ДКП в апреле. К концу 2025 года, по их оценке, ставка ЦБ окажется на уровне 16 процентов. В свою очередь, аналитики «БКС мир инвестиций» прогнозируют начало цикла ослабления ДКП ближе к концу июня и также ожидают ставку на отметке в 16 процентов по итогам следующего года.

По итогам декабрьского заседания совет директоров ЦБ решил оставить без изменений ключевую ставку и сохранил ее на рекордном уровне в 21 процент годовых. Руководство регулятора объяснило свое решение заметным удорожанием кредитов. Если в октябре разница между базовой ставкой и реальным кредитом для наиболее надежных категорий заемщиков составляла в среднем порядка 2-3 процентных пунктов (п.п.), то ближе к концу декабря спред дошел до 5-6 п.п.

В то же время в регуляторе не стали исключать возможного повышения ключевой ставки по итогам следующего заседания совета директоров. Инфляционное давление на российскую экономику в последнее время заметно усилилось. Так, по состоянию на 16 декабря инфляция в стране, по данным ЦБ, увеличилась до 9,5 процента, что существенно превысило октябрьский прогноз в 8-8,5 процента. При таких условиях переходить к постепенному ослаблению ДКП пока преждевременно, заключили в регуляторе.