Россиянам назвали восемь тактик мошенников

18.12.2024 | 15:10

Россиянам назвали восемь эффективных тактик, которых придерживаются мошенники при общении с потенциальной жертвой. О сценариях, используемых злоумышленниками, предупредило МВД в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Отмечается, что злоумышленники специально создают ощущение срочности, чтобы их собеседник не мог мыслить критически. Также нередко они представляются сотрудниками авторитетных структур, например банка или правоохранительных органов. Подобные действия вызывают большее доверие потенциальной жертвы. «Уверенный, возможно, чуть-чуть грубоватый тон также способствует этому эффекту», - говорится в публикации.

Третьей тактикой мошенников в МВД назвали эмоциональное давление. Они часто запугивают или внушают чувство вины, например, заявляя, что родственник потенциальной жертвы попал в критическую ситуации, или что из-за действий человека были заблокированы какие-либо системы. В то же время другая тактика киберпреступников - делать комплименты или, представляясь сотрудниками полиции, якобы обращаться за помощью по поимке преступника.

Кроме того, мошенники также пытаются создать иллюзию доверия. Они убеждают собеседника, что то действие, которого они хотят добиться от потенциальной жертвой, уже совершили многие другие люди. Другая уловка киберпреступников - использование сложной терминологии, которая может вызвать у собеседника страх показаться некомпетентным.

Наконец, мошенники часто обращаются к человеку по имени и отчеству, чтобы показать, что знают о нем все. Кроме того, они используют технику «Нога в двери»: ее суть заключается в том, что злоумышленники просят человека выполнить небольшую просьбу (например, назвать имя), а затем требуют большего.

«Самое сложное - заметить, что вами пытаются манипулировать. Если понимать суть психологического трюка, сделать это будет намного проще», - заверили в МВД.

О других распространенных схемах, которые мошенники используют для обмана россиян, можно узнать в документальном сериале Okko «На крючке: когда звонит мошенник». В сериале также рассказывается о том, как устроен бизнес киберпреступников и как можно от них защититься.