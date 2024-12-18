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В стране и мире

Россиянам назвали способы сэкономить на новогоднем столе

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Сэкономить на праздничном столе, не отказываясь от привычных блюд, можно, уверен эксперт по личным финансам и независимый консультант Александр Патешман. В беседе с Life.ru он перечислил простые способы уложиться в бюджет при подготовке к празднику.

По словам эксперта, заранее следует закупиться товарами с длительным сроком годности. В частности, это консервы, кукуруза с горошком и другая бакалея. Сделать это выгоднее на маркетплейсах, где можно найти скидки и промокоды. Чтобы избежать переплат за красную икру, стоит купить только одну баночку на 31 декабря, а на январских каникулах порадовать себя более доступной красной рыбой.

«Покупаем только товары по акционным ценам, что позволяет нам сэкономить еще, и делаем покупки в разных магазинах. Если в одном дешевое мясо, в другом дешевые сыры, а в третьем дешевые овощи, необязательно собирать корзину в одном магазине. Это позволяет экономить максимальную сумму», - рассказал он.

Кроме того, следует заранее воспользоваться скидками на доставку продуктов: в конце года сервисы часто предлагают купоны, которые могут составлять до 25 процентов. Это позволит существенно снизить итоговую стоимость.

Ранее россиянам назвали способ сэкономить в холодное время года.

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Источник — lenta.ru
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