Российским школьникам рассказали о связи нецензурной брани с бесплодием

18.12.2024 | 13:11

В подмосковном городе Ивантеевка школьникам рассказали о связи употребления нецензурной брани с бесплодием. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По сведениям издания, лекцию «Россия без сквернословия» провели в местной гимназии №6. Учащимся шестого класса раздали брошюры, в которых были перечислены причины, чтобы отказаться от матерных выражений.

Одна из рекомендаций гласила, что нецензурная лексика состоит из «слов, описывающих половой акт, либо его участников».

«У детей и подростков, слышащих или произносящих нецензурные выражения, снимаются табу на эту тему, что приводит к развращению и ранним сексуальным связям», - разъяснили создатели буклета.

Ранее в Русской православной церки предложили отдавать детей в детдома вместо абортов.

Священник Николай Савченко заявил тогда о катастрофическом влиянии абортов на рождаемость.