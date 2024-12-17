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В стране и мире

Начался поиск участников для испытания российской вакцины против рака

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Начался поиск кандидатов для участия в первой фазе клинических исследований российской вакцины против рака «ЭнтероМикс». Об этом заявил главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн в своем Telegram-канале.

По словам Каприна, был запушен этап прескрининга, направленного на отбор пациентов для участия в клинических испытаниях онколитической вакцины.

Для исследования требуются пациенты, у которых есть подтвержденные солидные опухоли, а не онкологические заболевания крови, такие как лимфомы, лейкозы и миелома. Эти пациенты также должны были исчерпать другие, уже одобренные методы лечения.

Возрастной диапазон кандидатов широк и составляет 18-75 лет. Общее состояние пациента позволяет проводить дополнительное лечение.

«Энтеромикс» является мРНК-вакциной от рака. Препарат разработан совместно Центром имени Гамалеи, Московским научно-исследовательским онкологическим институтом имени П. А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина.

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Источник — lenta.ru
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