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В стране и мире

Россияне отказались от просмотра новогодних шоу

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Почти половина (47 процентов) российских граждан отказались от просмотра новогодних развлекательных шоу по телевизору. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

Результаты опроса показали, что только каждый десятый готов смотреть программы по ТВ в новогоднюю ночь.

Женщины (38 процентов) чаще мужчин (30 процентов) изъявили желание включить на фоне музыкально-развлекательное шоу в ночь с 31 декабря на 1 января.

Об этом также чаще говорили люди старше 45 лет (43 процента), чем молодые. Среди бездетных (31 процент) меньше россиян планирует слушать на фоне «огоньки», чем среди респондентов с детьми (41 процент).

Ранее стало известно, что за девять месяцев текущего года россияне купили более 5,7 миллиона телевизоров и потратили на них 165,3 миллиарда рублей. Это на пять процентов меньше, чем за аналогичный период 2023-го.

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Источник — lenta.ru
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