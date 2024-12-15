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В стране и мире

Джонни Депп захотел открыть ювелирный магазин в Москве

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Американский актер Джонни Депп захотел открыть ювелирный магазин в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Данный бутик с изделиями из якутских бриллиантов должен появиться в районе Бирюлево. Отмечается, что подобное решение было принято 61-летним артистом из-за уговоров возлюбленной — 28-летней модели и владелицы салона красоты Юлии Власовой родом из Екатеринбурга. Россиянка будет управлять торговой точкой, для запуска которой Депп уже выделил избраннице минимум 500 тысяч долларов.

Известно, что Власова ранее обучалась в Пражском университете, после чего открыла бьюти-бизнес в столице Чехии. В свою очередь, для изучения тонкостей ювелирного дела она поступила в Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова на спецкурс.

В ноябре Юлия Власова рассказала о помолвке и планировании детей.

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Источник — lenta.ru
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