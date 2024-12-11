В России приостановили продажи аромаингаляторов

11.12.2024 | 11:39

Роспотребнадзор принял оперативные меры по приостановке продажи аромаингаляторов для носа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что многие продавцы на маркетплейсах не имеют документов, которые подтверждают соответствие товара требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

Накануне СМИ распространили информацию о том, что российские школьники стали массово пользоваться аромаингаляторами в качестве альтернативы электронным сигаретам.

Ранее терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман предостерегли россиян от использования сосудосуживающих капель для носа при повышенном давлении.

По словам медиков, использование таких капель опасно для гипертоников, так как препарат поднимает давление.