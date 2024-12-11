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В стране и мире

В России приостановили продажи аромаингаляторов

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Роспотребнадзор принял оперативные меры по приостановке продажи аромаингаляторов для носа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что многие продавцы на маркетплейсах не имеют документов, которые подтверждают соответствие товара требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

Накануне СМИ распространили информацию о том, что российские школьники стали массово пользоваться аромаингаляторами в качестве альтернативы электронным сигаретам.

Ранее терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман предостерегли россиян от использования сосудосуживающих капель для носа при повышенном давлении.

По словам медиков, использование таких капель опасно для гипертоников, так как препарат поднимает давление.

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Источник — lenta.ru
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