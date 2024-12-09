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В стране и мире

В США призвали казнить рэперов Jay-Z и P. Diddy

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Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин призвала приговорить к смертной казни рэперов Jay-Z (настоящее имя — Шон Кори Картер) и P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс), обвиняемых в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних.

Об этом американский парламентарий написала на своей странице в соцсети Х.

«Что касается P. Diddy, а теперь и Jay-Z, обвиняемых в изнасиловании детей, то я лично считаю, что педофилы должны быть приговорены к смертной казни, если их вина будет доказана», — подчеркнула она.

Тейлор-Грин также призвала ликвидировать «американскую индустрию торговли детьми в целях сексуальной эксплуатации».

Ранее Jay Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки вместе с исполнителем и продюсером P.Diddy.

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Источник — lenta.ru
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