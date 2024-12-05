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В стране и мире

Россиянам дали советы при падении зимой

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При падении зимой следует сделать ряд действий, чтобы получить компенсацию. Советы россиянам на этот счет дала член Центрального штаба Народного фронта, эксперт в сфере ЖКХ Светлана Калинина в эфире программы «Разное время», комментарий доступен на сервисе «Смотрим».

Специалист отметила, что в первую очередь важно правильно подготовить документ для бригады скорой помощи с подробной информацией, где и почему, а также на каком месте произошло падение.

«Лучше подстелить себе соломки сразу. (...) Не поленитесь попросить телефон у свидетелей либо взять свой и сказать, даже если больно: "Пожалуйста, сфотографируйте, где я упал, перешлите мне свое фото, пожалуйста". Либо просто пусть скорая помощь снимет и даст вам эту фотофиксацию», - рассказала Калинина.

Эксперт добавила, что на место ЧП также обязательно должен приехать участковый или служба полиции - это поможет правильно составить протокол случившегося инцидента и зафиксировать, кто был свидетелем, кто, где и как вызывал скорую, чтобы в дальнейшем у пострадавшего была возможность себя защитить.

Ранее россиянам подсказали, как можно получить компенсацию, если на машину упало дерево.

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Источник — lenta.ru
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