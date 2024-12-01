В России начали действовать новые законы

01.12.2024 | 16:32

В России с 1 декабря вступают в силу новые законы и нормы. Об этом сказано в постановлении правительства Российской Федерации.

Например, с первого числа иностранные граждане, въезжающие в РФ без визы, будут обязаны предоставить свои биометрические данные. На начальном этапе изменение затронет тех, кто пересекает границу в аэропортах Москвы и на автомобильном пункте Маштаково в Оренбургской области.

Также с 1 декабря в России запретили информацию по созданию VPN-сервисов. С 4 декабря в силу вступит запрет пропаганды чайлдфри.

В 2024 году совокупная сумма не облагаемых налогом доходов от вкладов составит 210 тысяч рублей. Об этом сообщили в ФНС. Налог на доходы от вкладов появился в России в 2021 году, но в течение следующих двух лет россияне были освобождены от его уплаты. Сам налог надо будет заплатить в 2025 году.

С 1 декабря у некоторых россиян увеличился размер пенсий. Это касается тех, кому в ноябре исполнилось 80 лет.