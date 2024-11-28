28.11.2024 | 12:17

Ослабление рубля может привести к ускорению инфляции и повлиять на решение Центробанка по ключевой ставке на декабрьском заседании совета директоров. Так влияние курса доллара на рост цен в России оценили опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Ранее представители Банка России называли ослабление рубля одним из проинфляционных факторов: падение курса на пять-десять процентов добавляет к инфляции 0,05–0,1 процентных пункта в течение полугода-года. По мнению зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, этот процесс будет проходить быстрее: так как потребительский импорт в РФ составляет около четверти рынка (25 процентов), падение курса на 10 процентов ведет к ускорению роста цен на 0,5 процентных пункта.

Заметная девальвация рубля (за неделю он упал на 10 процентов) неизбежно будет транслироваться в рост инфляции, добавил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. За три месяца курс доллара вырос примерно на 20 рублей, что могло прибавить к инфляции около 2,4 процента. Импортеры будут закладывать ослабление нацвалюты в цены импортируемых товаров и уже через три-шесть месяцев можно ждать нового витка удорожания импортных товаров, добавил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По мнению Потавина, в условиях подорожания доллара ЦБ придется повысить ключевую ставку до 23 процентов. В противном случае избыточная денежная масса уйдет на потребление и валютный рынок, что приведет к дальнейшему разгону инфляции. Рост цен к концу года ускорится до девяти процентов, добавил Васильев - в зависимости от скорости ослабления рубля ЦБ может не снизить ключевую ставку в 2025 году, а повысить ее до 24–25 процентов.

Курс рубля слабел к ведущим мировым валютам на протяжении последней недели. В среду, 27 ноября, курс доллара пробил несколько психологических отметок, сначала превысив 110 рублей, а затем вплотную приблизившись к уровню в 115 рублей. Курс евро на пике превышал уровень 120 рублей, что подтолкнуло руководство Центробанка к мерам по укреплению российской валюты. После решения приостановить покупки валюты цена за доллар упала до отметки в 113,15 рубля

Стремительное падение курса рубля к ведущим мировым валютам, включая евро и доллар, наложилось на аномально высокие процентные ставки, проблемы с экспортом продукции и значительный уровень неопределенности. О том, что российская экономика столкнулась с «идеальным штормом», заявил кандидат экономических наук Андрей Бархота. Санкции против «Газпромбанка», который играет важную роль в обслуживании операций по оплате российских природных ресурсов, могут осложнить проведение подобных расчетов и, как следствие, - к снижению физических объемов одной из ключевых категорий экспорта РФ.