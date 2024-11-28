Сетевое издание|18+|Четверг|28 ноя 2024|12:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В Госдуму внесли законопроект о критериях агрессивности бездомных животных

Печать
Telegram

Госсовет Чувашии внес на рассмотрение в Государственную Думу законопроект, который наделяет правительство полномочиями установить критерии агрессивности бродячих животных. Соответствующий документ опубликован в системе законодательного обеспечения нижней палаты парламента.

Из пояснительной записки следует, что в России не существует единого подхода к проблеме агрессивности безнадзорных животных - в различных субъектах реализуются разные рекомендации.

Из-за этого, по мнению авторов законопроекта, складываются трудности в работе приютов, наблюдается разница в правовом регулировании вопроса и не исключается возможность возвращения агрессивных животных на прежние места обитания.

Авторы документа предполагают, что изменения в законодательстве помогут снять социальную напряженность в обществе и решить вопрос обращения с животными без владельцев.

Днем ранее, 27 ноября, Совфед одобрил закон о новых штрафах для владельцев собак в размере до 30 тысяч рублей. Штраф будет взиматься в случае, если люди не будут соблюдать требования к содержанию питомцев. Изменения предлагается внести в Кодекс об административных нарушениях.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте