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В стране и мире

В США допустили начало ядерной войны до прихода Трампа

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Военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что президент США Джо Байден в состоянии начать ядерную войну до вступления в должность Дональда Трампа. Об этом он написал в социальной сети X.

Риттер подчеркнул, что Байден может начать ядерную войну до 20 января — даты вступления Трампа на должность главы государства.

«Камала [Харрис] втянула бы нас в ядерную войну с Россией в течение года. А Джо собирается сделать это до 20 января 2025 года», — допустил он.

Экс-разведчик добавил, что граждане США показали на выборах свое нежелание войны. Однако американский лидер игнорирует мнение жителей страны.

Ранее Байден впервые санкционировал применение украинскими силами дальнобойных ракет ATACMS для ударов по России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в Курской области войска из Северной Кореи.

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Источник — lenta.ru
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