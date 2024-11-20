Сетевое издание|18+|Среда|20 ноя 2024|14:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Жена бойца СВО лишилась выплат из-за причины смерти мужа

Печать
Telegram

В Екатеринбурге жена бойца специальной военной операции (СВО) лишилась части выплат из-за причины смерти мужа. Об этом сообщает сетевое издание «Е1.ру».

Мужчина отправился в зону боевых действий, чтобы рассчитаться с долгами. Когда его не стало, вдова не смогла получить субсидии от государства и региона. В военкомате это объяснили причиной смерти бойца: последствия острой сердечной недостаточности.

После смерти мужа у россиянки изъяли трехкомнатную квартиру, она вынуждена была переехать в однушку.

Поскольку смерть военнослужащего не была связана с ранением или увечьем, его родственники не могут претендовать на получение выплат в полном объеме, пояснил депутат Госдумы Максим Иванов.

Ранее в Тюмени другому участнику СВО, имеющему боевое ранение, отказали в получении выплаты. Свое решение чиновники обосновали тем, что мужчина сменил место регистрации, переехав в другой регион. Восстановить справедливость солдат смог только в суде.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте