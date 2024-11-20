Жена бойца СВО лишилась выплат из-за причины смерти мужа

20.11.2024 | 13:03

В Екатеринбурге жена бойца специальной военной операции (СВО) лишилась части выплат из-за причины смерти мужа. Об этом сообщает сетевое издание «Е1.ру».

Мужчина отправился в зону боевых действий, чтобы рассчитаться с долгами. Когда его не стало, вдова не смогла получить субсидии от государства и региона. В военкомате это объяснили причиной смерти бойца: последствия острой сердечной недостаточности.

После смерти мужа у россиянки изъяли трехкомнатную квартиру, она вынуждена была переехать в однушку.

Поскольку смерть военнослужащего не была связана с ранением или увечьем, его родственники не могут претендовать на получение выплат в полном объеме, пояснил депутат Госдумы Максим Иванов.

Ранее в Тюмени другому участнику СВО, имеющему боевое ранение, отказали в получении выплаты. Свое решение чиновники обосновали тем, что мужчина сменил место регистрации, переехав в другой регион. Восстановить справедливость солдат смог только в суде.