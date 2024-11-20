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В стране и мире

Раскрыт помогающий бороться с лишним весом хлеб

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Ржаной хлеб идеально подходит людям, которые хотят похудеть и снизить уровень холестерина. Помогающий бороться с лишним весом продукт раскрыло издание Express.

В материале отмечается, что ржаной хлеб полезен для здоровья, так как в нем содержится мало жира.

Кроме того, содержащаяся в этом виде хлеба клетчатка улучшает пищеварение и помогает дольше ощущать сытость. Употребление этого продукта способно снизить уровень «плохого» холестерина, что важно для профилактики сердечно-сосудистых болезней.

«Ржаной хлеб богат фосфором, укрепляющим кости и зубы. Он также содержит железо, кальций, селен, натрий и полезные жирные кислоты. Он укрепляет иммунную систему и улучшает обмен веществ», - говорится в исследовании. Уточняется, что ржаной хлеб рекомендуется есть ежедневно, но в умеренных количествах.

Ранее британский диетолог Тим Спектор посоветовал ежедневно есть темный шоколад для защиты от диабета и рака кишечника. Он заявил, что в 20 граммах этого продукта с содержанием какао не менее 70 процентов содержится такое же количество клетчатки, как и в ломтике цельнозернового хлеба.

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Источник — lenta.ru
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