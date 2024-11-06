Россиянам назвали устаревшую и модную верхнюю одежду

06.11.2024 | 13:34

Россиянам назвали устаревшую и самую модную верхнюю одежду 2024 года. Об этом «Ленте.ру» рассказала руководитель Fashion категории CDEK.Shopping Елизавета Попова.

В первую очередь эксперт призвала читателей обратить внимание на пуховик-одеяло, а также пуховики с меховой отделкой, которые через десятилетие вновь вернулись в моду. При этом куртки средней длины с резинкой внизу она назвала неактуальными.

«Такая модель пуховика ломает пропорции фигуры и визуально сокращает рост», - уточнила Попова.

Что касается пальто, специалистка рекомендует выбирать либо вечную классику - прямое строгое пальто ниже колена, либо трендовые модели с объемными плечами.

«Если вы фанат оверсайза, то примерьте объемное двубортное пальто. Оно выглядит интереснее за счет дополнительного ряда пуговиц», - говорит она и добавляет, что пальто с капюшоном и укороченными рукавами потеряли свою актуальность.

Кроме того, наблюдается тренд на шубы, считает собеседница издания, но только винтажные модели или варианты из эко-меха.

«Модными стали объемные и даже слегка бесформенные шубы, а также укороченные варианты и модели с поясом, - подытожила Попова. - К антитрендам относятся шубы с горизонтальными узорами, а также с широкими рукавами».

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