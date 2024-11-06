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В стране и мире

Российских коммунальщиков застали за поливом деревьев в снегопад

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В Оренбурге коммунальщиков застали за нетипичным для снежной поры занятием. Рабочие поливали деревья, пишет Orenday.ru.

Подобную картину горожане наблюдали на улице Гаранькина. Судя по кадрам, к поливу насаждений сотрудники ЖКХ приступили в разгар метели. Между тем с десяток единиц коммунальной техники было отправлено на обработку тротуаров и дорог от гололеда.

В этом контексте издание напомнило о массовой опиловке деревьев, проводившейся в городе в середине лета. Кроме того, вплоть до начала ноября жители Оренбурга видели, как на городских улицах косят сорную траву.

В середине октября вскоре после снегопада за покосом травы заметили коммунальщиков в Магнитогорске, Омске и Абакане. Рабочие проходили по покрытым сугробами аллеям с газонокосилками. Власти, однако, назвали такую практику необходимой - весной убрать траву будет сложнее.

В Туле сотрудника коммунальной службы нашли косящим траву в болоте. Он стоял по колено в воде и водил газонокосилкой по поверхности воды. Очевидцы предположили, что мужчина перегрелся на работе.

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Источник — lenta.ru
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