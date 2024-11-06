Сетевое издание|18+|Среда|6 ноя 2024|16:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Снег |
 

В стране и мире

Нарколог назвал опасными планы вернуть спирт в стеклоомывающую жидкость

Печать
Telegram

Нарколог Василий Шуров оценил планы Министерства промышленности и торговли РФ вернуть метанол (технический спирт) в состав стеклоомывающей жидкости для автомобилей. В беседе с изданием «Ридус» он назвал эту идею опасной.

По словам Шурова, если в стеклоомыватель будут добавлять спирт, его могут начать употреблять люди с алкогольной зависимостью. Нарколог уточнил, что эта инициатива особенно опасна на фоне планов глав некоторых регионов ограничить продажу алкоголя до двух часов в день.

«Вернем метанол в технические жидкости и ограничим время продажи алкоголя: "поможем сельскому хозяйству путем уменьшения поголовья". Сильно это стоимость не удешевит, а опасность появится, потому что будет пахнуть спиртом», - предупредил врач.

Минпромторг, по данным российских СМИ, готов рассмотреть вопрос о возвращении метанола в состав стеклоомывающих жидкостей. Запрет ввели еще в 2000 году из-за применения метанола в производстве алкогольного суррогата. Снятие запрета, уверены участники рынка, поможет российским производителям метанола на фоне западных санкций и не навредит, поскольку контрафакт сейчас легче контролировать, чем 20 лет назад.

Ранее врач психиатр-нарколог Руслан Исаев заявил, что мнение о неизлечимости женского алкоголизма является заблуждением. При этом, отметил он, в женском организме меньше ферментов, расщепляющих алкоголь, чем в мужском.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте