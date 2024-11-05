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В стране и мире

Россиянка заказала сына по мотивам криминальных сериалов

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Москвичка заказала убийство сына, насмотревшись криминальных сериалов. Об этом пишет kp.ru.

По данным издания, 68-летняя женщина решила избавиться от сына, который требовал от нее вернуть ему две его квартиры. Жилье он сам переписал на мать во время отбытия им 16-летнего срока за незаконный сбыт наркотиков. За время отсидки мать успела продать две из четырех квартир сына. При этом, по его мнению, она сильно продешевила при продаже недвижимости.

Регулярные скандалы из-за жилья подтолкнули москвичку к решению устранить сына. В этом ей вызвалась помочь подруга, торговавшая мясом на столичном рынке. Она уговорила знакомого силовика стать киллером, пообещав ему за работу «кусок говядины», то есть один миллион рублей. Подруге-заказчице посредница назвала сумму уже в два раза больше, решив взять себе за труды один миллион рублей.

Силовик рассказал о поступившем ему заказе полицейским, которые инсценировали преступление. Сын москвички был поражен тем фактом, что мать заказала его убийство и согласился подыграть оперативникам. Гримеры нанесли ему на лицо следы кровавой расправы, а силовики сфотографировали его лежащим на снегу. Фото киллер предоставил посреднице со словам «бананы поспели», тем самым дав ей понять, что заказ выполнен. Женщина показала фото подруге, которая, убедившись в гибели сына, отдала ей деньги.

При передаче вознаграждения заказчица и посредница были задержаны силовиками. Обе теперь готовятся предстать перед судом.

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Источник — lenta.ru
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