В российском регионе крабовые палочки делали из аквариумных рыбок

03.11.2024 | 14:05

В Пскове раскрыли производство морепродуктов из аквариумных рыбок. Об этом сообщает «Псковское агентство информации».

Сотрудники Россельхознадзора в ходе анализа данных в компоненте ФГИС «ВетИС» – «Меркурий» раскрыли факт ввода в оборот потенциально некачественной и опасной продукции животного происхождения компанией «Удмуртакваресурс». Оказалось, что из 48,5 тысячи аквариумных рыбок компанией были «изготовлены» 73 тонны различной рыбной продукции. К ним относятся филе гребешка, мяса камчатского краба, икры кеты, печени трески, мороженой воблы и судака.

Также в организации установили, что хозяйственная деятельность «Удмуртакваресурс» по заявленному адресу не осуществляется. При этом, несмотря на тот факт, что площадка компании оказалась фантомной, ее регистрация в ФГИС «ВетИС» была подтверждена должностным лицом по заявлению ООО «Удмуртакваресурс».

В результате проведенной работы регистрация уполномоченного лица «Удмуртакваресурс» была аннулирована. По факту фиктивного производства Россельхознадзор обратился в УМВД Псковской области.

Ранее Россельхознадзор заявил, что с начала 2024 года поставки фруктов и ягод в Россию выросли на 8,3 процента в годовом выражении. Главными поставщиками овощей и фруктов являются Турция, Узбекистан и Китай.