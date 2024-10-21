Россиянин в 72 года решил отправиться на СВО

21.10.2024 | 15:58

Житель подмосковного Серпухова Вячеслав Шевяков в 72 года решил отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Об этом пишет Regions.ru.

По данным издания, после службы в Вооруженных силах России он трудился в центральном аппарате Госатомнадзора страны, где участвовал в инспекциях ядерных объектов, а также в центральном аппарате Государственной корпорации «Росатом».

В возрасте 72 лет он решил отправиться на СВО, сейчас он - ветеран боевых действий, ушел в звании полковника военно-воздушных сил.

Ранее житель Башкирии Закир Ташматов отправился на фронт вместо своего сына Олега, который не вернулся с фронта. Он также взял позывной сына, «чтобы враг знал, что Клен жив».