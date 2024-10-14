Доктор Мясников назвал распространенную ошибку при измерении температуры

14.10.2024 | 14:00

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал распространенную ошибку при измерении температуры. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи на вопрос о том, как правильно измерять температуру, ответила, что градусник нужно ставить в подмышечную впадину.

«Часто бывает, что человек с повышенной температурой потеет, у него температура в подмышке - 35 градусов, а на самом деле - 39», - объяснил доктор.

По словам Мясникова, более точными способами измерения температуры являются оральный и ректальный. «Наиболее точно - ректально, внутренняя температура на один градус выше, чем в подмышке, отсюда и нормы разные», - заключил медик.

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