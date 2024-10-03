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В стране и мире

В России начали продавать корм для квадроберов

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На российских маркетплейсах начали продавать корм для квадроберов. На это обратил внимание «Shot. Проверка» и убедилась редакция «Ленты.ру».

В частности, в одном из объявлений сладкий корм в упаковке на 480 граммов предлагается купить за 998 рублей. В состав входит сахар, какао, сухое молоко и кокосовое масло.

В последнее время квадробинг стал популярен у подростков. Грубо говоря, это вид спорта, суть которого заключается в беге и прыжках на четырех конечностях. Часто при этом изображаются различные животные. Родоначальником направления считается японец Кеничи Ито. Он побил мировой рекорд на дистанции 100 метров, пробежав ее с опорой на четыре конечности.

Современные квадроберы выполняют разные упражнения, подражая конкретному зверю, с которым себя отождествляют. В России увлечение приобрело широкую популярность в 2024 году. И его уже подумывают запретить. Например, член Совета Федерации Наталия Косихина уверена, что такое хобби может травмировать психику.

«Если ребята воспринимают это как игру, как творческое хобби, в рамках которого они могут заниматься физическими упражнениями, шить себе костюмы, делать маски, и при этом параллельно благополучно посещать школу, иметь другие хобби, прекрасно социализироваться, то в этом нет ничего ужасного», - отмечает в свою очередь директор Института педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального университета (СФУ), доктор психологических наук Олеся Волкова.

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Источник — lenta.ru
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