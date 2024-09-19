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В стране и мире

На Украине назвали возможный период завершения конфликта с Россией

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Конфликт на Украине может завершиться до весны 2025 года, так как Вашингтон призывает Киев готовиться к выборам. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на свои источники.

«При этом и в Киеве, и западных столицах в целом существует убеждение, хотя и не безусловное, что в следующем году боевые действия все же прекратятся, в любом из возможных форматов. Так, несколько источников подтвердили "РБК-Украина", что американцы прямо говорят нашим властям о необходимости готовиться к выборам уже в следующем году», — говорится в тексте статьи.

Как отметили журналисты, проведение президентских выборов априори означает отмену военного положения. Отмечается, что после долгих дискуссий и Киев, и Вашингтон согласились с тем, что проведение выборов главы государства до конца конфликта невозможно.

При этом подчеркивается, что еще до отмены военного положения боевые действия должны прекратиться фактически, или с подписанием каких-либо документов. Так, по оценке одного из собеседников издания, со дня прекращения огня до выборов может пройти более полугода.

Ранее посол Украины в Нью-Дели Александр Полищук заявил, что официальные власти в Киеве хотят видеть Индию на роли модератора в переговорах с Россией в ходе будущей международной мирной конференции. По словам Полищука, Индии не следует довольствоваться ролью «почтальона, передающего сообщения между Украиной и Россией», а играть более «активную роль» в деле мирного урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.

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Источник — lenta.ru
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