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В стране и мире

Россиян призвали чаще пить один напиток для иммунитета

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Масло какао - натуральный антиоксидант, необходимый для поддержания иммунитета, рассказала профессор кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий Университета РОСБИОТЕХ Лариса Рысева.

В комментарии «Газете.Ru» эксперт назвала и другие продукты, содержащие этот ингредиент.

Рысева объяснила, что уникальное свойство масло какао обеспечивают феролы, которые невозможно получить в натуральном виде из БАДов. Помимо антиоксидантов, масло какао содержит олеиновую, пальмитиновую, стеариновую жировые кислоты, которые образуют уникальные вещества для энергии.

Поэтому эксперт призвала россиян пить какао как можно чаще. При этом Рысева уточнила, что содержание какао-порошка в этом популярном напитке должно быть не менее 25 процентов.

Ранее диетолог Сабина Карсиева оценила пользу кваса. Она рассказала, что квас относится к ферментированным продуктам, потребление которых благотворно сказывается на микрофлоре кишечника, общем состоянии здоровья и иммунитете.

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Источник — lenta.ru
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