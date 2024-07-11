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В стране и мире

Владельцев небольших аккаунтов захотели обязать сообщать в РКН

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Владельцев аккаунтов в социальных сетях, ежедневная аудитория которых составляет свыше тысячи человек, могут обязать передавать в Роскомнадзор (РКН) сведения о себе. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняет агентство, по закону информация, распространяемая без использования СМИ, должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или распространителе.

Это условие распространяется на личные страницы пользователей соцсетей, однако в большинстве случаев не исполняется. Однако теперь это требование могут конкретизировать.

Ранее стало известно, что в результате одного крупного инцидента в 2024 году в сеть утекли 500 миллионов записей о россиянах.

За весь 2023 год Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персональных данных на 300 миллионов записей.

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Источник — lenta.ru
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