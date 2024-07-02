Сетевое издание|18+|Вторник|2 июл 2024|12:26
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+31oC
+32oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+32oC
+33oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В России заявили о безопасности одного вида чая

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) призвал не запрещать продавать в России чай в пакетиках-пирамидках. Заявления об опасности такого продукта могут сказаться на финансовом состоянии производителей и доступности этого продукта для граждан, предупредил глава организации Павел Шапкин, его цитирует газета «Ведомости».

Причиной обращения НСЗПП в Госдуму, Минздрав и Росздравнадзор стали призывы ограничить продажу чая в пирамидках. В конце июня преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов со ссылкой на исследования ученых университета McGilla (Канада) заявил, что в пакетиках-пирамидках может содержаться пластик, опасный для организма и способный привести к развитию рака. Заваривание такого пакетика высвобождает около 11,6 миллиарда частиц микропластика, что в разы больше, чем для других продуктов. В результате вице-спикер Госдумы Борис Чернышов попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко изучить влияние этого продукта на здоровье потребителей.

Шапкин заявил, что ученые проводили сомнительные тесты — пакетики намеренно рвали и заваривали. Кроме того, авторы не опубликовали методику подсчета частиц микропластика, на что обратили внимание и в Чайной ассоциации Канады.

По данным НСЗПП, доля чая в пирамидках в рознице составляет всего пять в натуральном и семь процентов в денежном выражении. При этом исследования, которое бы однозначно доказало вред чая в пирамидках, до сих пор не представлено, а значит, не стоит говорить о его вероятном запрете, предупредил зампредседателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. Однако компании могут заранее уменьшить выпуск этого продукта - на случай, если опасность все же подтвердится.

Ранее глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил, что темпы роста цен на чай в России будет не выше общей инфляции. Стоимость чая в магазинах зависит от многих факторов, включая цены на сырье, доставку, затраты на расфасовку и упаковку. При этом резкий рост цен на чай на прилавках маловероятен, так как это привело бы к снижению потребления, что невыгодно производителям и продавцам, объяснил эксперт.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте