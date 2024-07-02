В Госдуме высказались о перспективах отмены ЕГЭ

02.07.2024 | 13:41

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман прокомментировал перспективы внесенного в Думу законопроекта об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ). В беседе с «Лентой.ру» депутат высказался против подобной инициативы.

Ранее первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова сообщила, что Государственная Дума в октябре планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ. Закон в случае его принятия может вступить в силу с 1 января 2025 года, а результаты уже сданных ЕГЭ будут действительны еще четыре года после сдачи и могут приниматься в вузах в качестве вступительных испытаний.

«Как оценит такой законопроект Дума, не знаю. Лично я, если дойдет до обсуждения этого проекта, буду голосовать против отмены ЕГЭ. Я считаю, что нельзя путать форму и содержание. Сейчас к содержанию к ЕГЭ немало претензий, но их постепенно исправляют», - сказал Вассерман.

«Форма этого экзамена мне представляется во многих отношениях более полезной, чем формат классического билета на экзамена, потому что в формате ЕГЭ легче оценить весь спектр владения каким-то предметом, а не только той темой, которая попадет в конкретный билет», - добавил он.

О том, что в России захотели отменить ЕГЭ, стало известно 5 июня. Законопроект был внесен в Госдуму на следующий день. В Рособрнадзоре, комментируя инициативу, отметили, что отказ от ЕГЭ возможен при появлении понятной и объективной альтернативы. Экзамен пока остается рабочей моделью, отмечал глава ведомства Анзор Музаев.

В июне президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил, что в России проблема с кадрами в науке связана в том числе с результатами ЕГЭ. При этом, по его мнению, отказываться от этой формы экзамена и менять процедуру сдачи итоговой аттестации пока преждевременно.