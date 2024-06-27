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В стране и мире

84-летнего россиянина засосало на собственном огороде в трясину

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В петербургском поселке Металлострой 84-летнего мужчину засосало на собственном огороде в трясину. Россиянина в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Об этом стало известно «Фонтанке».

Как выяснило издание, у пожилого россиянина диагностировали общее переохлаждение и синдром сдавливания нижних конечностей. Оказалось, что пенсионер накануне утром пошел в огород и упал в болото.

Сотрудники полиции организовали проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Кингисеппском районе Ленинградской области полуторагодовалую девочку нашли захлебнувшейся в дачной канаве. Родители оставили ребенка с бабушкой и прабабушкой, однако пожилые женщины отвлеклись и не успели предотвратить беду.

По факту происшествия в российском регионе было возбуждено уголовное дело.

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Источник — lenta.ru
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