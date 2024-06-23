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В стране и мире

Врач предупредил об угрозе из-за чайных пирамидок

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Регулярное употребление чая в пакетиках-пирамидках создает риск развития рака. Об этом сообщил преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в беседе с «Российской газетой».

Как рассказал врач, исследования показали, что при заваривании подобной пирамидки происходит попадание наночастичек пакетика разного размера и формы в организм. Часть из них выводится из организма, а часть накапливается в клетках тела. При постоянном употреблении патологических кусочков становится чрезвычайно много, что грозит воспалением тканей.

«Кроме того, организм может посчитать ткани с пластиком за чужие и атаковать их с развитием аутоиммунных заболеваний (например, аутоиммунный тиреоидит, склеродермия)», — рассказал Умнов.

По его словам, пластик также может привести к мутациям в клетках, что создает риск развития онкологического заболевания. Хирург посоветовал по возможности пить листовой чай.

Ранее ученые Стэнфордского медицинского университета раскрыли безопасность CAR-T-клеточной терапии в лечении рака. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале New England Journal of Medicine, после лечения риск развития вторичного рака крови является низким.

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Источник — lenta.ru
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