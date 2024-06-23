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В стране и мире

Бывший полковник СБУ анонсировал генеральное сражение в зоне СВО

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В зоне специальной военной операции (СВО) летом начнется ключевое сражение. У России и Украины после этого появится шанс выйти на переговорный трек. Об этом заявил бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в эфире YouTube-канала Politeka.

Он отметил, что «какое-то военное событие» может состояться в период с конца лета до сентября. «Я это называю генеральным сражением, которое приведет к эскалации или деэскалации и, может быть, станет основой для начала переговоров», — подметил бывший полковник СБУ.

Стариков предположил, что сейчас, в преддверии ключевого сражения, Запад готовит авиагруппу из солдат Украины. Именно она, считает экс-полковник СБУ, попытается противостоять ударам российских управляемых авиабомб.

Ранее политолог Константин Бондаренко сделал вывод, что власти Украины попытаются обострить конфликт с Россией, чтобы подготовить общество к возможным переговорам о мире. Он уверен, что ради укрепления переговорных позиций власти Киева попытаются летом инициировать наступательную операцию.

Незадолго до этого военный эксперт Василий Дандыкин назвал места самых активных боев в зоне специальной военной операции. По его словам, столкновения сейчас проходят в районе Донецка. Помимо этого, он добавил, что идет небывалая гибридная война, информационная составляющая, что якобы ВСУ готовятся к новым активным атакам.

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Источник — lenta.ru
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