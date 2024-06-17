Врач рассказала о смертельно опасных последствиях комариных укусов

17.06.2024 | 17:19

Комариные укусы могут привести к опасным для здоровья человека последствиям. Об этом в беседе с aif.ru заявила заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ имени академика Б.В. Петровского (ЦКБ РАН) Евгения Паршина.

По словам врача, укусы насекомых делятся на три группы по степени тяжести. Чаще всего встречается легкая степень, при которой после укуса у человека появляется покраснение и кожная сыпь. Средняя тяжесть состояния пациента сопровождается многоформной эритемой (появление на коже красных узелков), токсидермией (сильное воспаление кожи), а также различными аллергическими реакциями в виде волдырей и отеков.

Примерно в одном проценте случаев укус вызывает опасные осложнения, в числе которых анафилактический шок. Также среди осложненных реакций Паршина назвала отек слизистых, голосовую осиплость из-за отека гортани, удушье и падение артериального давления.

Одной из наиболее опасных реакций человека на укус насекомого можно назвать поражение нервной системы. В этом случае у пациента могут отниматься конечности и проявляться судорога в мышцах в месте укуса. Подобные симптомы могут стать причиной летального исхода, так что они требуют оперативного врачебного вмешательства.

Прежде в Роспотребнадзоре напомнили россиянам о мерах по защите дома от ос. Избавляться от насекомых в доме посоветовали с помощью инсектицидных приманок и специальных аэрозолей.