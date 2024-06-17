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В стране и мире

На новых территориях России захотели построить туристический рай

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Российские власти захотели построить 20 новых курортов для семей с детьми на побережье Азовского моря, в том числе на новых территориях. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на Стратегию развития Приазовья до 2040 года.

Так, по данным издания, в Мариуполе планируют создать гостиницы у берега и яхтенную марину, а в Приморске Запорожской области — уникальную песчаную Обиточную косу. Помимо этого, в Ейске в Краснодарском крае задумали построить курорт для любителей серфинга.

Как пишет источник, планируется, что к 2024 году в туристический рай на побережье Азовского моря будут приезжать около 15-16 миллионов отдыхающих из России, Белоруссии и Казахстана.

На новых курортах хотят сделать доступные цены, разнообразные активности для гостей, заведения со здоровой едой и хорошие пляжи.

В апреле президент России Владимир Путин поручил сократить время пути от Москвы до курортов Черноморья по железной дороге до 16 часов. Кроме того, глава государства велел представить предложения по системному развитию транспортного комплекса Черноморского побережья.

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Источник — lenta.ru
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