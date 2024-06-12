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В стране и мире

В России предложили блокировать звонки из-за границы

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Роскомнадзор рассматривает возможность блокировки звонков из-за границы по умолчанию для защиты абонентов от угрозы мошенничества. Об этом написали «Известия».

В публикации отмечается, что с помощью инициативы операторы связи намерены защитить своих абонентов от угрозы со стороны мошенников. Согласно информации ведомства, сейчас наблюдается многократный рост звонков злоумышленников из Украины и других стран.

Однако решение о введение меры примет сам абонент: у него появится выбор, принимать или не принимать входящие звонки из-за рубежа. Он также сможет получать звонки с заграничных номеров только из списка контактов.

В пресс-службе РКН добавили, что ведомство обсуждает с операторами связи нормативно-правовые аспекты ответственности в области усиления мер безопасности их клиентов.

Ранее в России задержали двоих пособников украинских телефонных мошенников. Подозреваемые использовали сим-боксы для активации учетных записей в различных мессенджерах, за что получали вознаграждение в криптовалюте.

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Источник — lenta.ru
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