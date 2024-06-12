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В стране и мире

Опасность российских комаров оценили

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Комары в Московском регионе и Центральной России не переносят инфекции и сами по себе не представляют рисков для здоровья людей. Опасность этих насекомых в разных частях страны оценил врач Владимир Болибок в беседе с НСН.

Однако медик отметил, что зудящий укус комара повышает риск вторичного инфицирования - заражение может попасть в расчесанную область. Такие язвы могут достаточно долго заживать и даже оставлять рубцы на коже, пояснил специалист.

«Вторая проблема заключается в том, что на укусы комаров тоже бывает аллергия. Сначала она возникает в виде крапивницы, но может быть и большой лимфатический отек по типу замедленной аллергии», - предупредил Болибок.

Врач добавил, что комары из дальних российских регионов могут переносить возбудителей различных заболеваний - в том числе малярию. При этом в тропических странах комары переносят еще и вирус Зика, предостерег эксперт.

Ранее россиян предупредили о нашествии заполонивших Европу клещей-мутантов. Речь идет об иксодовых клещах-гигантах, которые считаются наиболее опасными. Сами по себе эти насекомые не могут перемещаться на большие расстояния, но могут мигрировать вместе с птицами и животными.

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Источник — lenta.ru
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