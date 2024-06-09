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В стране и мире

17-летний российский подросток случайно лишил жизни бездомного

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В Москве силовики выясняют обстоятельства несовместимой с жизнью травмы, полученной бездомным мужчиной. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, российский подросток шел по Сосинскому проезду, когда к нему пристал бездомный. Что точно хотел мужчина от несовершеннолетнего неизвестно, но когда он приблизился, юноша оттолкнул его.

Тот упал и ударился головой. Полученная травма оказалась несовместима с жизнью.

Возбуждено уголовное дело, подростка допросили.

9 января в Сахалинской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя, который выпил и поджег спящего в коридоре общежития бездомного.

Видео предоставлено t.me/ENews112.

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Источник — lenta.ru
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