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В стране и мире

Россиянам назвали способ увеличить напор в душе

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Промывка аэратора уксусом поможет усилить напор воды в душе. Таким советом с россиянами поделились эксперты «ТутНовости».

Россиянам посоветовали открутить насадку на изливе смесителя, которая и отвечает за рассеивание воды, и замочить ее в уксусе с водой в пропорции 1:1. Держать насадку в растворе лучше всего на протяжении всей ночи, затем рекомендуется тщательно промыть ее и поставить на место.

Еще один способ увеличить напор — очистить сам смеситель. Для этого необходимо закрыть струю воды крышкой смесителя, а затем несколько раз включить и выключить смеситель.

Эксперты также назвали причины слабого напора. Это некачественный либо уже отслуживший свой срок смеситель, наличие ограничителя подачи воды, засор лейки душа, забитые трубы или поврежденный шланг.

Ранее домохозяйкам посоветовали удалять застарелый известковый налет с кранов и смесителей с помощью лимонного сока.

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Источник — lenta.ru
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